Ordine d’arrivo MotoGP Sprint Race GP Italia 2025 | Marc Marquez domina al Mugello Bagnaia sul podio

Oggi al Mugello, la Sprint Race del GP d’Italia 2025 ha regalato emozioni forti e sorprese. Marc Marquez ha dominato con autorità, lasciando il pubblico senza fiato, mentre Bagnaia conquista un prezioso podio. Un assaggio di spettacolo che anticipa il grande spettacolo di domani, quando i protagonisti si contenderanno il Gran Premio lungo i 110 chilometri di pura adrenalina. Marc Marquez ha...

Oggi si è disputata la Sprint Race del GP d’Italia 2025, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Mugello. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto sull’esigente pista toscana e le emozioni non sono mancate nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa dalle qualifiche odierne, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri. Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del GP d’Italia: il centauro spagnolo è scattato dalla pole position, ha avuto un problema al via, ha prontamente recupero e si è imposto con margine, allungando in testa alla classifica generale del Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it