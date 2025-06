Orario Juve Wydad Casablanca | quando si gioca il secondo match del Mondiale per Club Tutti i dettagli della sfida dei bianconeri di Tudor

Sei curioso di scoprire quando e dove i bianconeri di Tudor scenderanno in campo per la loro seconda sfida nel Mondiale per Club? La Juventus affronta Wydad Casablanca domenica 22 giugno, un match cruciale che promette emozioni e sorprese. Restate con noi per tutti i dettagli su orario, sede e pronostici di questa attesa sfida dei campioni italiani.

Orario Juve Wydad Casablanca: quando si gioca la seconda partita del Mondiale per Club. Tutti i dettagli della sfida dei bianconeri di Tudor. La Juve si appresta a disputare la sua seconda partita del Mondiale per Club, dopo l’esordio vincente contro l’Al Ain. I bianconeri di Igor Tudor affronteranno il Wydad Casablanca, sconfitto nel primo incontro con il Manchester City. La partita si giocherà domenica 22 giugno alle ore 18.00 italiane presso il Lincoln Financial Field di Philadelphia. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Orario Juve Wydad Casablanca: quando si gioca il secondo match del Mondiale per Club. Tutti i dettagli della sfida dei bianconeri di Tudor

In questa notizia si parla di: juve - mondiale - club - wydad

Sponsor Juve, solo Jeep sarà presente sulle maglie al Mondiale per Club: svelato il motivo. Importante distinzione con Visit Detroit in vista delle prossime stagioni - La Juventus ha annunciato che, al Mondiale per Club, solo Jeep apparirà sulle maglie della squadra, mentre Visit Detroit sarà riservato alle partite nazionali.

Dove vedere Juventus-Wydad e le altre partite al Mondiale per club di domenica Vai su X

Juventus-Wydad Casablanca (Mondiale per Club): orario, dove vederla in tv e probabile formazione Vai su Facebook

Mondiale per Club, a che ora gioca la Juve di Igor Tudor; Juventus-Wydad: probabili formazioni, quando e dove vederla; Juve, i dubbi e le novità di Tudor: la probabile formazione per il Wydad.

Juventus-Wydad Casablanca (Mondiale per Club): orario, dove vederla in tv e probabile formazione - Al Lincoln Financial Field proseguirà il cammino della Juventus di Igor Tudor nel Mondiale per Club 2025. msn.com scrive

Juventus-Wydad: dove vederla (in chiaro) in tv e streaming, probabili formazioni, orario e telecronaca. La 2a giornata del Mondiale per club - Ain, la Juventus di Igor Tudor è pronta a tornare in campo per la seconda partita del Mondiale per club. Lo riporta ilmessaggero.it