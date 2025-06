Orari MotoGp Gp Italia | dove vedere qualifiche sprint e gare in tv e streaming Sky Now TV8

Il Gran Premio d’Italia di MotoGP si appresta a vivere un weekend emozionante, tra qualifiche, sprint e la grande battaglia in pista. Dopo un venerdì ricco di sorprese e tensioni, gli appassionati si chiedono dove poter seguire in diretta tutte le fasi di questa avvincente kermesse. Scopri i canali e le modalità per vivere ogni attimo di questa corsa epica, perché l’adrenalina non si ferma mai e il tricolore splende più che mai!

Dopo un venerdì ricco di incertezze, con Pecco Bagnaia che ha prima fatto male nelle libere mattutine e ha poi chiuso con il secondo tempo le pre qualifiche dietro a Maverick Viñales, il GP d’Italia entra nel vivo con qualifiche e sprint – entrambe nella giornata di oggi, sabato 21 giugno – e gara, prevista per domenica. Nella passata edizione, quella 2024, a vincere fu Bagnaia in una storica doppietta con Enea Bastianini al secondo posto. Da capire adesso le sensazioni del pilota Ducati, che dopo una mattinata negativa ( con qualche gesto di stizza ) ha chiuso bene le pre qualifiche. Il piemontese sogna il riscatto dopo una prima parte di stagione dominata dai fratelli Marquez: le curve del Mugello e il tifo del pubblico italiano possono aiutarlo a invertire la rotta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Orari MotoGp, Gp Italia: dove vedere qualifiche, sprint e gare in tv e streaming (Sky, Now, TV8)

Buonanotte a tutti, ricordando gli orari del GP d'Italia (MotoGP) 20/06: 10:45 - 11:30 Libere 1 15:00 - 16:00 Pre Qualifiche 21/06: 10:10 - 10:40 Libere 2 10:50 - 11:30 Qualifiche (anche su TV8) 15:00 Sprint (anche su TV8) 22/06: 09:40 - 09:50 Warm-Up 14:00 G Vai su X

La #MotoGP torna in pista e lo fa a casa nostra. È, infatti il weekend del Gran Premio d'Italia al Mugello! Ecco tutti gli orari del weekend in arrivo. #ItalianGP Vai su Facebook

