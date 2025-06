Ora anche l’acqua sta finendo A Gaza è la fase più critica

In un contesto già drammatico, la crisi idrica a Gaza segna un nuovo e angosciante capitolo. La mancanza di acqua potabile minaccia la vita di milioni e intensifica le sofferenze in una delle zone più colpite del mondo. La resilienza della popolazione è messa a dura prova, mentre il tempo scorre inesorabile. Ora più che mai, è urgente intervenire per alleviare questa emergenza umanitaria, prima che sia troppo tardi.

«Abbiamo imparato a vivere senza tante cose. Senza le nostre case, senza sicurezza, senza i nostri cari. Abbiamo persino imparato che possiamo vivere senza cibo per una settimana o più. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Ora anche l’acqua sta finendo. A Gaza è la fase più critica

In questa notizia si parla di: acqua - finendo - gaza - fase

Convocata per oggi, 11 Giugno alle ore 09.00, una seduta di Consiglio Comunale. All’ordine del giorno la crisi umanitaria nella striscia di Gaza e l’... Vai su Facebook

Gaza sta finendo l'acqua (di N. Boffa); Gaza. ‘La Striscia è sigillata da 48 giorni, Israele ha chiuso anche l’acqua’; Gaza, il piano finale di Netanyahu: sfollamento, conquista, distruzione, occupazione.

Ora anche l’acqua sta finendo. A Gaza è la fase più critica - Palestina (Internazionale) «Abbiamo imparato a vivere senza tante cose. Lo riporta ilmanifesto.it

Gaza sta finendo l'acqua - durante la quale si svolgerebbero trattative sulla fase successiva dell’accordo. Riporta huffingtonpost.it