Opposizione compatta contro Meloni | chiesta la fine della cooperazione militare con Israele

Una forte opposizione compatta si solleva contro le scelte di Meloni, chiedendo la fine della cooperazione militare con Israele. La mozione unitaria presentata alla Camera da leader di diversi schieramenti accende il dibattito sulla politica estera italiana, riflettendo una crescente preoccupazione internazionale e interna. In un contesto di conflitto in Medio Oriente che continua a mietere vittime, questa iniziativa rappresenta un punto di svolta nel modo in cui l’Italia si confronta con questioni di rilevanza globale. Per approfondire, abbonati a DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una mozione unitaria accende il dibattito sulla politica estera. Mentre il conflitto in Medio Oriente continua a mietere vittime, Pd, M5S e Alleanza Verdi-Sinistra si uniscono in un’azione parlamentare decisa: presentata una mozione alla Camera per revocare il memorandum di cooperazione militare tra Italia e Israele. I firmatari – Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni – chiedono anche lo stop immediato a ogni forma di collaborazione militare con Tel Aviv. “ComplicitĂ silenziosa con Netanyahu”: dure accuse al Governo Meloni. Nel testo della mozione, i leader dell’opposizione denunciano la posizione dell’esecutivo italiano definendola una “silente complicità ” con le politiche del premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusato di guidare una strategia militare responsabile di crimini contro l’umanitĂ a Gaza e di piani di annessione coloniale in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Opposizione compatta contro Meloni: chiesta la fine della cooperazione militare con Israele

In questa notizia si parla di: opposizione - compatta - meloni - chiesta

Giorgia Meloni scappa, si nasconde. E non ha nemmeno avuto il coraggio di dire che è contraria ai referendum dell’8 e 9 giugno, prendendo in giro gli italiani. Vai su Facebook

Opposizione compatta contro Meloni: chiesta la fine della cooperazione militare con Israele; Caso Almasri, Meloni: da Lo Voi atto voluto, indagarmi è danno alla nazione; Ira delle opposizioni: «Meloni parli». La Cpi chiede spiegazioni a Roma.

Sfiducia a Santanchè, il Pd attacca: “Meloni è ricattata dalla ministra?” - Aula quasi deserta tra i banchi del centrodestra. Segnala msn.com

La legge sull’autonomia differenziata ha compattato l’opposizione come mai prima d’ora - «Mi pare significativo che, anche al di là delle varie divergenze su singoli temi, su una questione così decisiva per il paese, il fronte dell’opposizione si sia ritrovato compatto. Secondo ilpost.it