OPPO svela nuovi dettagli sull’innovativa filosofia costruttiva di Reno 14 e 14 Pro

OPPO rinnova il suo impegno nel segmento medio con la serie Reno 14, un concentrato di materiali premium e tecnologia all’avanguardia grazie ai chip Mediatek di ultima generazione. La filosofia costruttiva innovativa di Reno 14 e 14 Pro promette di sorprendere gli utenti più esigenti, combinando stile, potenza e affidabilità in un unico dispositivo. Scopriamo insieme come questa nuova gamma si prepara a rivoluzionare il mercato.

La nuova serie Reno 14 di OPPO punta su materiali premium e chip Mediatek di ultima generazione per fare rumore nella fascia media.

