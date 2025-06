Online il nuovo sito del Comune di Roma dedicato a energia e cambiamenti climatici

Roma si prepara a cambiare volto con il suo nuovo sito romaperilclima.it, un punto di riferimento per conoscere e affrontare le sfide dei cambiamenti climatici. Qui cittadini, istituzioni e imprese trovano informazioni, strategie e azioni concrete per un futuro più sostenibile. Scopri come la tua città risponde a questa emergenza globale e come puoi contribuire anche tu a rendere Roma più verde e resiliente. La rivoluzione climatica inizia da qui!

Un sito per raccontare come è cambiato il clima a Roma, cosa sta facendo l’amministrazione di fronte alla sfida dei cambiamenti climatici e cosa può fare ogni cittadino singolarmente per ridurre inquinamento ed emissioni. È online romaperilclima.it, il nuovo sito della Capitale presentato. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Online il nuovo sito del Comune di Roma dedicato a energia e cambiamenti climatici

In questa notizia si parla di: sito - roma - cambiamenti - climatici

Online il nuovo sito del Comune di Roma dedicato a energia e cambiamenti climatici - Roma si prepara a affrontare il futuro con determinazione: è online romaperilclima.it, il nuovo sito dedicato a energia e cambiamenti climatici.

Il nuovo agroalimentare. “Cambiamenti climatici e AI sono le sfide da vincere” - A Bologna si è aperto Agrofutura, il primo festival dedicato alla filiera agroalimentare. Temi cruciali come cambiamenti climatici, intelligenza artificiale e sostenibilità sono emersi, delineando le sfide future per il settore.

Online il nuovo sito del Comune di Roma dedicato a energia e cambiamenti climatici https://ift.tt/BsV5lZ1 Vai su X

Durante la Commission on Phytosanitary Measures (CPM-19), tenutasi a Roma, dal 17 al 21 marzo 2025, esperti a livello mondiale hanno discusso dell’incremento dei rischi derivanti dall’introduzione di specie invasive. Continua a leggere sul nostro sito: http Vai su Facebook

Online il nuovo sito del Comune di Roma dedicato a energia e cambiamenti climatici; Online il nuovo sito del Comune di Roma dedicato a energia e cambiamenti climatici; Roma, online il nuovo sito dedicato al clima della Capitale.

Online il nuovo sito del Comune di Roma dedicato a energia e cambiamenti climatici - it, il nuovo sito della Capitale presentato venerdì 20 giugno in Campidoglio e articolato in due grandi sezioni: clima ed energia. Come scrive romatoday.it

Roma, online il nuovo sito dedicato al clima della Capitale - (askanews) – Come è cambiato il clima a Roma, cosa sta facendo l’amministrazione di fronte alla sfida dei cambiamenti climatici e cosa può fare ogni cittadino e cittadina singolarmente p ... Si legge su askanews.it