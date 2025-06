Onana via dal Manchester United? Il portiere può ripartire dalla Ligue 1

Il futuro di André Onana al Manchester United sembra ormai in bilico, con il portiere che potrebbe presto cambiare aria. Dopo aver tentato di convincere Amorim, ora un'altra big europea si fa avanti: il Monaco, desideroso di rinforzare tra i pali. La Ligue 1 si prepara a mettere sotto pressione il club inglese, aprendo nuovi scenari per il 27enne camerunese. La trattativa è appena iniziata e tutti gli occhi sono puntati sulle prossime mosse di questa intrigante sfida di mercato.

André Onana può lasciare il Manchester United: nonostante la volontà di convincere Amorim, sul portiere c'è una squadra di Ligue 1 Il futuro di André Onana resta avvolto nell'incertezza, ma una nuova pretendente si affaccia all'orizzonte: il Monaco. Secondo quanto riportato dal The Times Il club francese ha avviato i contatti con l'entourage del portiere .

Il Manchester United e Onana sembrano molto vicini a separarsi, con il Monaco interessato all’acquisto del portiere camerunese. In caso di cessione, i Red Devils starebbero valutando il profilo del portiere azzurro. Vai su Facebook

Domenica scorsa André Onana, portiere del Camerun e del Manchester United, ha incontrato Ibrahim Traoré, il popolare Presidente del Burkina Faso, regalandogli una sua maglia autografata. Vai su X

