Omidicio di Pierina Manuela si fa da parte | ecco cosa succede in caso di condanna di Louis

In un momento cruciale per la vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi prende una decisione chiave. Con l’udienza preliminare in vista, la sua scelta di fare un passo indietro potrebbe cambiare le sorti dell’indagine e influenzare il destino di Louis Dassilva. La calma e la determinazione di Manuela si preparano a scrivere un nuovo capitolo di questa intricata vicenda, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Rimini, 21 giugno 2025 - Manuela Bianchi si fa da parte. Alla vigilia della prima di una probabile serie (almeno un paio) di sedute di udienza preliminare per decidere se rinviare o meno a giudizio Louis Dassilva, il 35enne senegalese accusato dell’omicidio volontario pluriaggravato di Pierina Paganelli, l’ex amante dell’indagato, indagata a propria volta per favoreggiamento, anticipa una mossa in vista della prima udienza di lunedì. “Manuela Bianchi non si costituirà parte civile nel procedimento”. La nuora di Pierina Paganelli, ritenuta parte offesa nel procedimento per omicidio, avrebbe avuto infatti la possibilità di costituzione di parte civile ‘candidandosi’, per così dire, alla possibilità di ottenere un risarcimento in caso di futura condanna per l’imputato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it