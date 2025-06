Omicidio Rosina Carsetti arrestato il marito Enrico Orazi | confermata la condanna a 4 anni e 4 mesi

L’omicidio di Rosina Carsetti ha scosso profondamente la comunità di Montecassiano. Dopo anni di indagini, il marito Enrico Orazi è stato finalmente arrestato, confermando le accuse e la condanna a 4 anni e 4 mesi di carcere. La giustizia avanza, ma resta ancora molto da chiarire in questa tragica vicenda. La verità viene a galla, portando un po’ di pace alle persone coinvolte.

Omicidio di Rosina Carsetti: è stato arrestato il marito Enrico Orazi. Ieri pomeriggio, giovedì 19 giugno, i carabinieri di Montecassiano (Macerata), in relazione all'omicidio di Rosina Carsetti, avvenuto la vigilia di natale del 2020, hanno rintracciato e arrestato il coniuge della vittima. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Omicidio Rosina Carsetti, arrestato il marito Enrico Orazi: confermata la condanna a 4 anni e 4 mesi

In questa notizia si parla di: omicidio - rosina - carsetti - arrestato

Montecassiano, omicidio Rosina: la figlia Arianna Orazi condannata all'ergastolo arrestata in Veneto. «Non era una fuga» - Arianna Orazi, condannata all'ergastolo e protagonista di un drammatico caso di omicidio a Montecassiano, è stata arrestata nel Veneto.

Montecassiano, omicidio Rosina Carsetti: arrestato il marito Vai su X

Dopo la conferma dell'ergastolo da parte della Cassazione per il concorso nell'omicidio della madre 78enne, Rosina Carsetti, a Montecassiano (Macerata), la vigilia di Natale del 2020, l'imputata Arianna Orazi, 53 anni, ha tentato di fuggire ed è arrivata dalle Vai su Facebook

Omicidio Rosina Carsetti, arrestato il marito Enrico Orazi: confermata la condanna a 4 anni e 4 mesi; Montecassiano, omicidio Rosina Carsetti: arrestato il marito; Omicidio Rosina Carsetti, arrestato il marito Enrico Orazi: confermata la condanna a 4 anni.

Omicidio di Romina Carsetti: arrestato anche il marito Enrico Orazi, in carcere per maltrattamenti e simulazione di reato - Ieri pomeriggio, i militari della Stazione di Montecassiano in ... Scrive msn.com

Omicidio Rosina, si chiude il cerchio. In carcere anche il marito Enrico - L’anziano è stato condannato per simulazione di reato e maltrattamenti in famiglia aggravati. Come scrive msn.com