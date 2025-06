Omicidio di Pierina Manuela si fa da parte | ecco cosa succede in caso di condanna di Louis

In un clima di tensione e incertezza, Manuela Bianchi si fa da parte in vista dell’imminente udienza preliminare riguardante il caso di Pierina Paganelli. Con il rinvio o meno a giudizio di Louis Dassilva, il 35enne accusato di omicidio volontario pluriaggravato, si apre un nuovo capitolo che potrebbe ridefinire le sorti di questa drammatica vicenda. Ecco cosa succede in caso di condanna di Louis.

Rimini, 21 giugno 2025 - Manuela Bianchi si fa da parte. Alla vigilia della prima di una probabile serie (almeno un paio) di sedute di udienza preliminare per decidere se rinviare o meno a giudizio Louis Dassilva, il 35enne senegalese accusato dell’omicidio volontario pluriaggravato di Pierina Paganelli, l’ex amante dell’indagato, indagata a propria volta per favoreggiamento, anticipa una mossa in vista della prima udienza di lunedì. “Manuela Bianchi non si costituirà parte civile nel procedimento”. La nuora di Pierina Paganelli, ritenuta parte offesa nel procedimento per omicidio, avrebbe avuto infatti la possibilità di costituzione di parte civile ‘candidandosi’, per così dire, alla possibilità di ottenere un risarcimento in caso di futura condanna per l’imputato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di Pierina, Manuela si fa da parte: ecco cosa succede in caso di condanna di Louis

