Omicidio di Pierina la mossa di Manuela | non si costituirà parte civile nel procedimento penale

Manuela Bianchi ha deciso di non costituirsi parte civile nel processo sull'omicidio di Pierina Paganelli, lasciando aperta ogni possibilità di difesa. La scelta giunge in vista della prima udienza preliminare, prevista per un momento cruciale nella ricerca della verità. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni significative sul procedimento giudiziario, alimentando il riserbo e la suspense intorno a uno dei casi più delicati degli ultimi tempi.

Manuela Bianchi non si costituirà parte civile nel processo sull'omicidio della ex suocera Pierina Paganelli che vede imputato il suo ex amante Louis Dassilva, con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato. Ad annunciare la mossa, in vista della prima udienza preliminare attesa per la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Omicidio di Pierina, la mossa di Manuela: non si costituirà parte civile nel procedimento penale

