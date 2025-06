Oltre 200 persone per ripulire la spiaggia di San Giovanni

Oltre 200 volontari si sono uniti per regalare nuova vita alla spiaggia di San Giovanni a Teduccio. La Delegazione della Lega Navale e gli “Scugnizzi a vela” hanno mobilitato una comunità appassionata pronta a restituire splendore a questa meravigliosa area del litorale napoletano. Un gesto di cura collettiva che dimostra come l’impegno civico possa fare la differenza: insieme, possiamo trasformare il nostro territorio in un luogo più pulito e accogliente.

Una spiaggia da aMare, quella di San Giovanni, dove la nascente Delegazione della Lega Navale di San Giovanni a Teduccio e gli “Scugnizzi a vela” hanno accolto stamane oltre duecento persone che hanno risposto all'invito della pulizia dell'arenile dell'area a est di Napoli in attesa di bonifica e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Oltre 200 persone per ripulire la spiaggia di San Giovanni

In questa notizia si parla di: giovanni - oltre - persone - spiaggia

Allarme a Ponte San Giovanni: l’Istituto Comprensivo Perugia 12 perde oltre la metà degli iscritti. Cittadini lanciano una petizione - Allarme a Ponte San Giovanni: l'Istituto Comprensivo Perugia 12 ha registrato una drammatica perdita di oltre la metà degli iscritti.

Una costante riqualificazione negli ultimi decenni, lo scorso anno censite oltre 4,4 milioni di presenze. Dalla Scogliera Viva al Sea festival, dagli eventi sportivi alle grandi mostre tanti eventi oltre la spiaggia Vai su Facebook

Duecento volontari per ripulire la spiaggia di San Giovanni; Grande successo per l’evento Plastic Free a Villa San Giovanni: oltre 900 kg di rifiuti rimossi dalla spiaggia di Acciarello; E' in Puglia una delle spiagge più innovative d’Italia, tra ombrelloni online e food delivery.

Duecento volontari per ripulire la spiaggia di San Giovanni - Una spiaggia da aMare, quella di San Giovanni, dove la nascente Delegazione della Lega Navale di San Giovanni a Teduccio e gli “Scugnizzi a vela” hanno accolto stamane oltre ... Come scrive msn.com

Oltre 200 persone per ripulire la spiaggia di San Giovanni - Una spiaggia da aMare, quella di San Giovanni, dove la nascente Delegazione della Lega Navale di San Giovanni a Teduccio e gli “Scugnizzi a vela” hanno accolto stamane oltre duecento persone che hanno ... Scrive napolitoday.it