La generosità degli aretini non si ferma: oltre 10.000 donazioni di sangue nei primi cinque mesi del 2025 evidenziano un impegno crescente e solidale. In occasione della Giornata regionale della donazione, la ASL Toscana sud est celebra questo risultato che rafforza la rete di solidarietà e sostenibilità della sanità locale. Un gesto di grande valore che testimonia il cuore generoso della comunità e l’importanza di ogni singola donazione per salvare vite.

Cresce la generosità degli aretini che, anche nel 2025, confermano un impegno crescente verso la donazione del sangue e del plasma. In occasione della Giornata regionale della donazione del sangue di oggi, la Asl Toscana sud est celebra un risultato che ha un significato concreto per la sanità e per la solidarietà: nei primi cinque mesi dell’anno, in tutta la provincia si sono registrate 10.547 donazioni complessive, un dato in lieve ma significativo aumento rispetto alle 10.489 dello stesso periodo del 2024. Ancora più marcato è l’incremento delle donazioni di plasma, che sono passate da 1.598 a 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oltre 10mila donazioni di sangue . Cresce la generosità degli aretini: "La rete solidale si è allargata"

