Olise regala la vittoria al Bayern Monaco battuto il Boca Juniors!

Il Bayern Monaco conferma il suo stato di forma e conquista un'altra vittoria importante nel Mondiale per Club, battendo il Boca Juniors 2-1. Con questa prestazione, i tedeschi conquistano la qualificazione agli ottavi con largo anticipo, lasciando gli avversari argentini a inseguire. La squadra bavarese dimostra ancora una volta di essere una delle favorite del torneo, pronti a scrivere il loro prossimo capitolo di successo.

Il Bayern Monaco non fallisce il colpo e batte anche il Boca Juniors con il risultato di 2-1. Qualificazione certa ormai per i tedeschi. SUCCESSO – Il Bayern Monaco vince per 2-1 contro il Boca Juniors alla sua seconda giornata del girone del Mondiale per Club. I bavaresi sono già qualificati perciò agli ottavi di finale della competizione avendo cinque punti di vantaggio in classifica proprio dagli avversari argentini terzi con appena un punto. La serata è iniziata con il gol annullato direttamente da corner di Micheal Olise, che però è stato viziato dall'errore di Serge Gnabry. L'esterno ha bloccato il portiere in area piccola col corpo e l'arbitro ha fischiato il fallo.

