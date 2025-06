Olise è una macchina | gioca con due palloni contemporaneamente

Il talento di Michael Olise brilla non solo in campo, ma anche negli allenamenti, dove sorprende con un esercizio spettacolare: giocare con due palloni contemporaneamente usando solo la suola. Questa dimostrazione di abilit√† sottolinea la sua versatilit√† e creativit√†, confermando che il Bayern pu√≤ contare su uno dei suoi gioielli pi√Ļ promettenti. Olise, con la sua talento e passione, √® pronto a lasciare un segno indelebile nel calcio mondiale.

