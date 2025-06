Oggi 21 giugno è San Luigi Gonzaga | giovane ricco rischia tutto per amore

Oggi, 21 giugno, celebriamo la memoria di San Luigi Gonzaga, giovane nobile di Mantova che, nel suo breve ma intenso percorso di vita, ha scelto di dedicarsi completamente a Dio e all'amore disinteressato. La sua storia ci ispira a vivere con coraggio e passione, rischiando tutto per ciò in cui crediamo. Un esempio luminoso di fede e dedizione che ancora oggi ci guida nel cammino spirituale.

Giovane ricco e nobile, san Luigi Gonzaga ha dedicato la sua breve vita a Dio e l’ha conclusa con un gesto dettato dal coraggio della carità . Il 21 giugno è la memoria liturgica di san Luigi Gonzaga, nobile e ricco giovane della provincia di Mantova. Lì nacque il 9 marzo 1568, precisamente a Castiglione delle. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 21 giugno è San Luigi Gonzaga: giovane ricco, rischia tutto per amore

