Offerto anche l’islandese Gudmundsson Incroci con la Viola | c’è Mandragora nei piani di Italiano

Il Bologna si prepara a un mercato intensissimo, con sguardo rivolto sia all’attacco che al centrocampo. Dopo aver sondato l’islandese Gudmundsson e le possibilità di rinforzo per la mediana, i rossoblù puntano anche su giocatori di esperienza come Salvatore Esposito, protagonista in Serie B e già in nazionale. Mentre attendono l’incontro con il Napoli, le strategie si fanno sempre più incisive: il futuro è tutto da scrivere, e il Bologna ha grandi ambizioni.

Aspettando l’incontro con il Napoli di lunedì, il Bologna lavora anche sul reparto di mediana. Proposto il rinnovo del prestito con diritto di riscatto a 6 -7 milioni per Pobega, ma il Milan non ci sta e chiede 7-8 milioni immediati per chiudere la partita. Sartori si è così diretto sullo Spezia e su Salvatore Esposito (24), che seppur protagonista in serie B nell’ultima stagione (7 gol e 9 assist) ha già esordito in nazionale. Il Bologna è pronto a mettere 5 milioni sul tavolo, ma non bastano, perché lo Spezia aspetta e spera una proposta dal Fenerbahce da 8 milioni: Sartori, però, è pronto utilizzare Pyyhtia, richiesto anche dal Palermo, e Raimondo, di rientro dai prestiti da Sudtirol e Salernitana, ma il club ligure, almeno per il momento, è propenso ad ascoltare proposte che prevedano solo denaro e non contropartite, come peraltro il Bologna per Ndoye, Beukema e Lucumi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net