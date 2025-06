Oaktree ha finito il budget per l’Inter? Dubbio Bonny | Serve davvero ai nerazzurri?

Oaktree ha già esaurito il budget destinato all’Inter, sollevando dubbi sulla fattibilità di un colpo come Bonny dal Parma. La situazione economica del fondo e le strategie future della società nerazzurra si intrecciano in un quadro complesso, dove ogni mossa potrebbe fare la differenza. Ma l’acquisto di Bonny è davvero indispensabile per l’Inter? Scopriamolo insieme.

Oaktree ha esaurito il budget da mettere a disposizione per l’Inter? Lo scenario e i dubbi sul colpo Bonny. Il Giornale commenta la situazione economica di Oaktree, il punto sull’ Inter e sul nome caldo Bonny dal Parma: L’AFFARE – « Con l’ingaggio di Bonny, l’Inter esaurisce il budget messo a disposizione dalla proprietà Okatree. Tutto il resto arriverà solo attraverso qualche cessione (o scambio o prestito) perché il fondo americano oltre i 50 milioni non andrà, anche perché pare intenzionato a prelevare dalla cassa del club una parte dell’attuale liquidità (115 milioni) per estinguere la prossima settimana (insieme a un rifinanziamento con un nuovo partner, a tasso migliore del bond) il prestito da 410 milioni in scadenza nel 2027 (con 30 milioni di interesse passivo all’anno, mentre con la nuova formula sarebbero meno di 15). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Oaktree ha finito il budget per l’Inter? Dubbio Bonny: «Serve davvero ai nerazzurri?»

In questa notizia si parla di: inter - bonny - oaktree - budget

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

Il Giornale – Inter, esaurito il budget di Oaktree per il mercato. Ma Bonny serve davvero? Vai su X

GdS - Il piano di Oaktree per trattenere Inzaghi sulla panchina dell’Inter: rinnovo biennale con opzione per il 2028 a 7-8 mln con lauti bonus e un budget di 40 mln per la prossima punta. Vai su Facebook

Il Giornale – Inter, esaurito il budget di Oaktree per il mercato. Ma Bonny serve davvero?; GdS - Hojlund più Bonny: l'Inter cambia l'attacco. Lucumí o Beukema per la difesa, ma Inzaghi chiede...; Marotta è a lavoro con Oaktree per accordare investimenti di mercato.

L'Inter soffia Bonny al Napoli ed esaurisce il budget per il mercato. Esposito è già un caso - L'attaccante del Parma è ad un passo dal club nerazzurro, con l'accordo tra le parti che viaggia verso la fumata bianca. Secondo msn.com

Il Giornale – Inter, esaurito il budget di Oaktree per il mercato. Ma Bonny serve davvero? - I nerazzurri sono pronti per chiudere una nuova operazione in entrata: è fatta per l'attaccante francese del Parma ... Si legge su fcinter1908.it