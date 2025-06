Nyt | Khamenei ha nominato tre successori nel caso venisse ucciso

In un gesto che riflette la crescente instabilità politica, l'ayatollah Khamenei ha nominato tre successori nel caso di sua scomparsa, evidenziando le tensioni e i rischi che attraversa il regime iraniano. Questa mossa strategica, rivelata dal New York Times, sottolinea quanto il leader supremo si senta vulnerabile in un momento cruciale. La domanda ora è: quale impatto avrà questa decisione sulla stabilità futura dell'Iran?

Secondo quanto riportato da New York Times, l’ayatollah Ali Khamenei, guida suprema iraniana, ha nominato tre candidati a succedergli nel caso in cui venisse ucciso. Ha anche scelto una serie di sostituti lungo la sua catena di comando militare nel caso in cui altri dei suoi stimati luogotenenti venissero eliminati. Un esempio significativo del momento precario che lui e il suo governo trentennale stanno affrontando. Le fonti, tre funzionari iraniani che hanno chiesto di rimanere anonimi, hanno raccontato che il figlio, il secondogenito Mojtaba considerato il successore, non sarebbe tra i nomi dei prescelti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nyt: «Khamenei ha nominato tre successori nel caso venisse ucciso»

