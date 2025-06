Nyt Khamenei ha nominato i tre possibili successori

Ali Khamenei, dal suo rifugio segreto, ha svelato i nomi di tre possibili successori, una mossa strategica dettata dalla crescente minaccia percepita. Il New York Times rivela una rosa ristretta, escluso il figlio Mojtaba, considerato tra i favoriti. In un clima di tensione crescente, Khamenei accelera le decisioni sul futuro, ma i nomi rimangono ancora avvolti nel mistero. La scelta definitiva potrebbe segnare un nuovo capitolo nella leadership iraniana.

Ali Khamenei, dal bunker in cui è rifugiato dall'inizio del conflitto, ha nominato tre suoi possibili successori: lo riporta il New York Times, spiegando come nella ristrettissima rosa non rientri il figlio Mojtaba, che secondo alcune indiscrezioni dei giorni scorsi era tra i favoriti. Sentendosi nel mirino e temendo di essere ucciso, la Guida Suprema avrebbe quindi accelerato i tempi nell'indicare i suoi possibili eredi, anche se i nomi non sono stati svelati. Khamenei avrebbe nominato anche i successori delle più alte cariche militari nel caso gli attuali comandanti venissero eliminati da Israele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nyt, Khamenei ha nominato i tre possibili successori

In questa notizia si parla di: khamenei - nominato - possibili - successori

Iran: Nyt, Khamenei ha nominato 3 religiosi come suoi potenziali successori - In un gesto che scuote gli equilibri politici e religiosi dell’Iran, il leader supremo Ali Khamenei ha nominato tre alto funzionari religiosi come potenziali successori.

Nyt, Khamenei ha nominato i tre possibili successori; Nyt, Khamenei ha nominato i tre possibili successori; Khamenei ha nominato i suoi tre possibili successori.

Iran, Khamenei ha scelto tre possibili successori. Nomi segreti, ma non c'è il figlio - Nascosto in un bunker, la Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha scelto una serie di sostituti per andare a rivestire - Segnala iltempo.it

Iran, New York Times: Khamenei ha scelto tre possibili successori - Nascosto in un bunker, la Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei ha nominato tre alti esponenti del clero come candidati a succedergli nel caso in cui venisse ucciso e ha scel ... msn.com scrive