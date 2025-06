Nuovo stadio Roma Veloccia | Se tutto va per il verso giusto i tempi possono essere rispettati

Il nuovo stadio della Roma a Pietralata potrebbe presto diventare realtà, a condizione che tutto proceda senza intoppi. L’Assessore Maurizio Veloccia ha recentemente ribadito a Radio Romanista che i tempi di realizzazione sono stretti, e se le cose continueranno nel verso giusto, il progetto potrà rispettare le scadenze previste. La sfida ora è superare gli ostacoli ancora presenti, tra pregiudizi e opposizioni, per trasformare un sogno in una realtà concreta.

Per parlare della situazione relativa al nuovo stadio della Roma in quel di Pietralata, l'Assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, è intervenuto a Radio Romanista: "Qualcuno non vuole lo stadio e quindi cerca di trovare qualsiasi pretesto per non farlo. Prima si parlava degli espropri, o dei cittadini che abitavano in quelle aree. Ora è la volta del bosco. Proprio ieri ho fatto un sopralluogo e ho potuto verificare come attualmente ci siano aree in cui bisogna stare attenti al calar del sole: luoghi di spaccio e prostituzione, pericolose anche per la presenza di particolari rifiuti".