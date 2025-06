Nuovo stadio di rugby e football a Catino continuano i lavori | Completati gli spogliatoi

Il nuovo stadio di rugby e football a Catino prende forma con entusiasmo: gli spogliatoi sono stati completati e i lavori procedono a ritmo serrato. Le prossime settimane vedranno la semina del prato, che, se tutto andrà come previsto, sarà pronto per accogliere i primi match entro la fine dell’anno. Sono queste le parole con cui il consigliere comunale di...

"Sono stati ultimati i lavori negli spogliatoi e spazi comuni Nelle prossime settimane inizieranno i lavori di semina del prato da gioco, che (se tutto procede secondo programma) potrà essere finalmente utilizzato entro la fine dell’anno". Sono queste le parole con cui il consigliere comunale di. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Nuovo stadio di rugby e football a Catino, continuano i lavori: "Completati gli spogliatoi"

In questa notizia si parla di: lavori - spogliatoi - stadio - rugby

? POSA DELLA PRIMA PIETRA A CAMPOLEONE Domani, venerdì 20 giugno, sara’ un giorno importante per la nostra comunità . Daremo il via ai lavori di riqualificazione dell’area sportiva di Campoleone con la posa della prima pietra del progetto “ Vai su Facebook

Nuovo stadio di rugby e football a Catino, continuano i lavori: Completati gli spogliatoi; Scudetto e adesso nuovi spogliatoi nello stadio Battaglini per il Mondiale Under 20, Bimbatti: «Faremo in modo; Affidati i lavori allo stadio del rugby di Viadana.

Biglietteria e spogliatoi rinnovati allo Stadio Sada - Lo stadio Sada a Monza è stato rimesso a nuovo, a partire dal rifacimento degli spogliatoi, già ultimati qualche mese fa, fino agli spazi della ex biglietteria e dell’area antistante dei parcheggi, ul ... Scrive primamonza.it

Un mito che rinasce: presentati i lavori allo stadio Sada di Monza - Lo stadio Sada è stato rinnovato: biglietteria, spogliatoi e parcheggio tornano a nuova vita per il calcio femminile e giovanile a Monza. Da monza-news.it