Nuovo San Siro problemi per Inter e Milan? Spuntano dei nuovi ostacoli

Nuovo San Siro, ancora incerto il futuro di Inter e Milan: tra ostacoli imprevisti e sfide finanziarie, le due squadre milanesi si trovano a dover affrontare un percorso complesso per realizzare il loro stadio. Calcio e finanza analizza la delicata situazione, evidenziando come i grandi incassi da corporate hospitality possano essere la chiave per superare le difficoltà. La partita per il nuovo impianto è tutt'altro che conclusa.

Nuovo San Siro, spuntano a galla altri ostacoli per Inter e Milan: lo scenario per le due milanesi. Calcio e finanza ha fatto il punto su Inter e Milan, lo scenario delle milanesi riguardo alla questione nuovo San Siro. SAN SIRO ‚Äď ¬ęNel caso di¬†Inter¬†e¬†Milan¬†va notato come nei piani delle due¬†propriet√†¬†USA¬†un contributo notevole su questo tema dovrebbe pervenire dai grandi incassi da¬†corporate¬†hospitality¬†che il nuovo¬†stadio¬†di¬†San¬†Siro¬†dovrebbe consentire. Proprio su questo tema sebbene le cose sembrano procedere¬†spedite¬†dopo tanti anni, questa testata non pu√≤ non riportare che nei corridoi di¬†Palazzo¬†Marino¬†(sede dell‚Äôamministrazione comunale milanese) si avverte un certo¬†scetticismo¬†nei riguardi della possibilit√† che¬†tutto¬†vada¬†liscio. 🔗 Leggi su Internews24.com ¬© Internews24.com - Nuovo San Siro, problemi per Inter e Milan? Spuntano dei nuovi ostacoli

