Nuovo incendio nella notte a Montoro | in fiamme due auto in via Veterana

scatenato preoccupazione tra i residenti, che temono che si tratti di un gesto doloso. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause e garantire la sicurezza della comunità. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questa inquietante vicenda.

Montoro – Ancora un incendio nella notte a Montoro. Intorno all’una, in via Veterana, le fiamme hanno avvolto le automobili di due donne, richiedendo l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Solofra e dei Vigili del Fuoco. Le alte colonne di fumo e la rapida propagazione del rogo hanno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Nuovo incendio nella notte a Montoro: in fiamme due auto in via Veterana

In questa notizia si parla di: incendio - notte - montoro - fiamme

