Nuovo DS Juve Pedullà scettico | Questa è una scelta incomprensibile Sono in ritardo ecco quale sarebbe l’acquisto più importante

Il mercato della Juventus si fa attendere e il nuovo ds Pedullà esprime scetticismo sulla strategia attuale, evidenziando i ritardi e le scelte discutibili. La mancanza di una figura chiave come il direttore sportivo pesa sull’operato della squadra, che punta a rinforzarsi con un attaccante di spessore. Con Tudor al timone, la Juventus sta già mostrando segnali di miglioramento. Ma qual è l’acquisto più importante da fare? Scopriamolo insieme.

Nuovo DS Juve, Pedullà scettico sulla mancanza della figura bianconera: tutte le dichiarazioni del giornalista. Il giornalista Alfredo Pedullà ha analizzato il momento della Juve tornando sul fatto che non sia ancora stato nominato un nuovo ds dei bianconeri. PAROLE – «La Juve farà bene con questa squadra soprattutto se aggiungerà un attaccante di spessore. Con Tudor è una squadra già diversa. Al 21 di giugno la Juve non ha ancora il direttore sportivo, una scelta incomprensibile. Il ds credo debba avere un ruolo imminente e predominante anticipando tutto quello che devi fare negli altri settori, penso che siano in ritardo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com