Nuovo casting a Torino per film internazionale si cercano comparse tra i 20 e i 65 anni e appassionati di videogiochi

Se sei appassionato di videogiochi e desideri vivere un'esperienza nel mondo del cinema internazionale, questa è l'occasione che fa per te! Un nuovo casting a Torino cerca comparse tra i 20 e i 65 anni, pronti a salire sul set per un film di grande rilievo. Non perdere questa opportunità unica: potresti essere protagonista di un progetto globale, disponibile in estate. Candidati entro il 30 luglio e scopri come entrare nel mondo del cinema!

Nuova opportunità di casting a Torino. Per un importante film internazionale si cercano comparse e di figurazioni speciali disponibili in estate. In particolare, fino a mercoledì 30 luglio, si cercano: uomini e donne maggiorenni, residenti in Italia, originari di paesi UE ed extra UE.

