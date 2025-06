Nuovi raid sull' Iran | distrutti il 50% dei lanciatori di missili Ucciso comandante dei droni delle Guardie Rivoluzionarie

La tensione tra Israele e Iran si intensifica, segnando il nono giorno di un conflitto che scuote la regione. Nuovi raid hanno devastato il 50% dei lanciatori di missili iraniani, mentre il comandante dei droni delle Guardie Rivoluzionarie è stato ucciso. La notte trascorsa tra attacchi e sirene di allarme a Tel Aviv testimonia un escalation che mette in discussione la stabilità dell'area. La situazione rimane critica e in continua evoluzione, con rischi sempre più elevati per civili e infrastrutture.

È trascorsa sotto il fuoco incrociato tra le parti la notte che conduce al nono giorno di conflitto tra Israele ed Iran. Prima delle 3, ora locale, nell’ area metropolitana di Tel Aviv sono risuonate le sirene di allarme con la richiesta rivolta ai cittadini di recarsi nei rifugi. Sono piovuti dei missili dal cielo, alcuni hanno bucato il sistema di difesa israeliano, con danni ad alcuni edifici. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nuovi raid sull'Iran: distrutti il 50% dei lanciatori di missili. Ucciso comandante dei droni delle Guardie Rivoluzionarie

