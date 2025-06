Nuovi marciapiedi e asfalti in centro | al via i lavori a Lanciano

Lanciano si prepara a trasformare il cuore della città con nuovi marciapiedi e asfalti, migliorando sicurezza e accessibilità. I lavori di rifacimento di via De Crecchio sono ufficialmente partiti, promettendo un centro più bello e funzionale per cittadini e visitatori. Nei prossimi mesi, l’intervento interesserà il tratto tra viale delle Rimembranze e via Vittorio Veneto, vicino all’ospedale Renzetti, portando una ventata di rinnovamento che cambierà volto alla zona. Restate sintonizzati per aggiornamenti sui progressi.

Sono pronti a partire i lavori di rifacimento dei marciapiedi di via De Crecchio, in pieno centro a Lanciano. Sul primo tratto interessato, tra viale delle Rimembranze e via Vittorio Veneto (vicino all'ospedale Renzetti), nei giorni scorsi è stato montato il cantiere e sono stati apposti i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Nuovi marciapiedi e asfalti in centro: al via i lavori a Lanciano

In questa notizia si parla di: marciapiedi - centro - lavori - lanciano

