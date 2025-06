Nuova Volkswagen ID2 2026 | come sarà il nuovo modello elettrico?

La Volkswagen ID.2, prevista per il 2026, promette di rivoluzionare il mondo delle auto elettriche con un mix di compattezza, spaziosità e accessibilità. Con dimensioni simili a una T-Cross e un prezzo inferiore ai 25.000 €, questa vettura rappresenta una svolta per chi cerca praticità e tecnologia in un segmento in rapida crescita. Scopriamo insieme come sarà il futuro della mobilità urbana con la nuova ID.2.

La Volkswagen ID.2 (o ID.2?all nel concept) rappresenta una svolta interessante nell’offerta EV di VW. L’auto potrebbe arrivare come piccolo crossover di segmento B, compatta come una T Cross, ma spaziosa come una Golf, e con un prezzo previsto inferiormente ai 25.000?€?. Dimensioni e base tecnica. Lunghezza: circa?4,15?m; larghezza:?1,81?m; passo:?2,60?m.. La piattaforma è la nuova evoluzione MEB Entry (trazione anteriore), un “MEB compatto” studiato appositamente per city?car elettriche.. Le immagini dell’articolo sono state prese dal video del canale di Polo To. Di seguito il link alla fonte: Design esterno. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Volkswagen ID.2 2026: come sarà il nuovo modello elettrico?

