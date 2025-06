Nuova suturatrice mono-carica | prima in Europa al Policlinico San Marco

Innovativa suturatrice monocarica, adottata per la prima volta in Europa al Policlinico San Marco, rivoluziona gli interventi di sleeve gastrectomy. Questa tecnologia all’avanguardia garantisce maggiore sicurezza e precisione, elevando gli standard di cura nel trattamento dell’obesità . Il Centro di Chirurgia dell’Obesità del nosocomio è stato scelto come punto di riferimento europeo per testare questa innovazione. Si tratta di una svolta che promette di migliorare significativamente gli esiti chirurgici e il benessere dei pazienti.

È stata utilizzato al Policlinico San Marco, per la prima volta in Europa, un nuovo e innovativo device che rende ancora più sicuri ed efficaci gli interventi di sleeve gastrectomy, il più diffuso intervento di chirurgia per l’obesità al mondo. Il Centro di Chirurgia dell’obesità del Policlinico è stato infatti individuato dall’azienda produttrice come Centro di riferimento in Europa per testare questa innovativa tecnologia. Si tratta di una suturatrice meccanica mono-carica e rappresenta un importante miglioramento, dal punto di vista della tecnica chirurgica, rispetto alle suturatrici meccaniche normalmente usate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Nuova suturatrice mono-carica: prima in Europa al Policlinico San Marco

