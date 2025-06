Nuova sede del centro antiviolenza operativa

un punto di riferimento ancora più forte e accogliente per le donne in cerca di aiuto. Un'occasione speciale per rafforzare il nostro impegno contro ogni forma di violenza, unendo comunità e solidarietà in un momento di speranza e rinascita. Vi aspettiamo numerosi per condividere questa importante tappa del nostro percorso, perché insieme possiamo fare la differenza.

Arezzo, 21 giugno 2025 – Lunedì prossimo 23 giugno nella sede del Circolo Artistico di Arezzo si terrà la festa per l'inaugurazione della nuova sede dell'associazione Pronto Donna che dal mese di maggio vede operativo a tutti gli effetti il centro antiviolenza. L'associazione ha voluto questo momento di incontro per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto e per rendere il giusto riconoscimento a chi ha voluto dargli forza con le proprie donazioni. Proprio grazie a tutti loro l'idea iniziale è diventata una realtà. Così adesso il Centro Antiviolenza del Pronto Donna è una sede più accogliente, che tutela le donne che vi si rivolgono per uscire dalla spirale della violenza e che offre alle operatrici un luogo di lavoro adeguato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova sede del centro antiviolenza operativa

In questa notizia si parla di: sede - centro - antiviolenza - operativa

Pesaro, giornata di stress test al nuovo centro prelievi di via Redipuglia. A decine sbagliano sede e vanno al vecchio polo di Muraglia - Pesaro, giornata di stress test al nuovo centro prelievi di via Redipuglia. Molti cittadini, confusi, si dirigono al vecchio polo di Muraglia.

Centro Antiviolenza Thamaia Vai su Facebook

Nuova sede del centro antiviolenza operativa; Via Ammiraglio Cagni, sì della Giunta alla conversione di un bene confiscato in centro per persone fragili; Un centro antiviolenza per minori a Latina.

Nuova sede del centro antiviolenza operativa - Lunedì prossimo 23 giugno nella sede del Circolo Artistico di Arezzo si terrà la festa per l'inaugurazione della nuova sede dell'associazione Pronto Donna che dal mese di maggio vede operativo a tutti ... Secondo lanazione.it

Cresce il Centro antiviolenza. Nuova sede e punto d’ascolto - Si tratta di uno spazio che ospita non solo gli uffici, le sale per i colloqui e un’area dedicata ai laboratori in corso ... Segnala ilgiorno.it