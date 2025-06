Nuova location per la storica trattoria | 17 anni dopo rinasce con uno spazio esterno

Dopo diciassette anni di successi e passione, la storica Trattoria La Ferrarese si reinventa con una nuova location, arricchita da uno splendido spazio esterno. Un sogno coltivato a lungo da Sara Ferioli e Mattia Tartari, che finalmente prende forma, offrendo un’esperienza gastronomica autentica e accogliente in un ambiente rinnovato. La tradizione si rinnova: il meglio della cucina locale e un’atmosfera invitante vi aspettano per vivere nuovi momenti indimenticabili.

Diciassette anni di attività e un sogno nel cassetto: quello di avere un posto tutto loro, dove poter proseguire il lavoro di una vita. Prenderà presto forma il progetto di Sara Ferioli e Mattia Tartari, coniugi e titolari della Trattoria La Ferrarese, gestita da quasi un ventennio in via.

Dopo diciassette anni di passione e dedizione, la storica Trattoria La Ferrarese si trasforma, rinnova e apre le porte a una nuova era.

