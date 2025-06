Nuova intrusione notturna al Mirano Summer Festival

Allo scoccare delle prime luci dell’alba, il Mirano Summer Festival si trova nuovamente sotto i riflettori: una notte di intrusione ha messo alla prova l’organizzazione, che ora si impegna a garantire la sicurezza e il successo di questa attesa manifestazione. Pochi giorni prima dell’apertura ufficiale, gli eventi si fanno ancora più intensi, ma la determinazione degli organizzatori è forte come non mai. Ecco cosa è successo…

A pochi giorni dall'inizio del Mirano Summer Festival, gli organizzatori hanno dovuto far fronte a una nuova intrusione nell'area in fase di allestimento, come di consueto nei pressi degli impiani sportivi comunali. Nella notte tra venerdì e sabato, un uomo è riuscito a accedere abusivamente. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Nuova intrusione notturna al Mirano Summer Festival

In questa notizia si parla di: intrusione - mirano - summer - festival

Nuova intrusione notturna al Mirano Summer Festival.

Mirano Summer Festival, al via il 28 giugno. Tanti i big sul palco: dai The Kolors a Loredana Bertè. Il cast - A un mese dalla partenza, mercoledì la serata ufficiale di presentazione del Mirano Summer Festival, in programma dal 28 giugno al 28 luglio. Segnala ilgazzettino.it

La grande musica a Mirano: il Summer Festival si conferma punto di riferimento nazionale - Presentata la 19ª edizione, in programma dal 27 giugno al 20 luglio 2025: attese oltre 90mila persone Cresciuto costantemente negli anni, il Mirano Summer Festival arriva nel 2025 al traguardo della 1 ... Si legge su veneziatoday.it