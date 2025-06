Nuova inchiesta tv sul Ruggi Bilotti M5S | Presenterò interrogazione parlamentare a Schillaci

Una recente inchiesta televisiva di "Far West" su Rai 3 ha acceso i riflettori sul Dr. Ruggi Bilotti e sulle condizioni critiche del Pronto Soccorso di Salerno, portando alla luce disservizi allarmanti e situazioni di emergenza. La puntata ha scosso l’opinione pubblica, tanto da spingere un’interrogazione parlamentare al ministro Schillaci. Ora, il caso entra nel cuore della scena politica: cosa si farà per garantire sicurezza e dignità ai cittadini?

La nuova inchiesta giornalistica del programma "Far West", andata in onda ieri sera su Rai 3, finisce in Parlamento. "La trasmissione ha mostrato al Paese ciò che a Salerno si vive ogni giorno: un Pronto Soccorso al collasso, gravi disservizi e criticità che mettono seriamente a rischio la vita. 🔗 Leggi su Salernotoday.it