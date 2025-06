Nuova caserma dei carabinieri all’avanguardia

Inaugurata ieri a Robbio, la nuova caserma dei Carabinieri rappresenta un esempio di eccellenza e innovazione per la provincia. Con una superficie di 952 metri quadrati, strutture moderne e sostenibili, questa presenza strategica rafforza la sicurezza e il senso di comunità . Dotata di pannelli solari e spazi funzionali, la caserma è un simbolo di progresso e impegno per un futuro più sicuro. Un vero fiore all’occhiello per l’intera regione.

Una struttura moderna in grado di ospitare 6 militari oltre a quattro alloggi di 120 metri quadri ciascuno che possono ospitare un analogo numero di persone. Il tutto in una struttura di ultima generazione di 952 metri quadrati complessivi dotata di pannelli solari per un elevato risparmio energetico e che rappresenta un fiore all’occhiello per tutta la provincia. È stata inaugurata ieri mattina la nuova caserma dei carabinieri di Robbio. Presenti sul territorio del centro lomellino dal 1815, i carabinieri hanno giurisdizione anche sui vicini Comuni di Confienza, Palestro, Sant’Angelo e Nicorvo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuova caserma dei carabinieri all’avanguardia

In questa notizia si parla di: carabinieri - caserma - avanguardia - struttura

