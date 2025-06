Nuoto Thomas Ceccon non gareggia a Merano | imprevisto curioso per il campione olimpico dei 100 dorso

Un imprevisto curioso ha sconvolto il debutto di Thomas Ceccon al Cool Swim Meeting di Merano. La corsia 3 è rimasta vuota, lasciando tutti con il fiato sospeso. Il campione olimpico dei 100 dorso, infatti, si è trovato imbottigliato nel traffico sull’autostrada A22, impedendogli di gareggiare come previsto. Un episodio che dimostra come anche i grandi atleti possano trovarsi alle prese con situazioni imprevedibili, ricordandoci che dietro ogni successo ci sono anche momenti di sfida inattesi.

Un imprevisto curioso per Thomas Ceccon. Nella giornata di ieri era previsto l’esordio del campione olimpico dei 100 dorso nel Cool Swim Meeting di Merano, un evento dove avrebbe dovuto gareggiare nei 50 stile libero, insieme ai suoi compagni di Nazionale Leonardo Deplano e Manuel Frigo. Ebbene, la corsia 3 è rimasta vuota. Il fuoriclasse nostrano, infatti, è rimasto letteralmente imbottigliato nel traffico sull’autostrada A22. Un maxi-ingorgo provocato da un incidente e i tanti veicoli presenti, per la festività del Corpus Domini, non hanno permesso a Ceccon di presentarsi in tempo sui blocchetti di partenza e tuffarsi in piscina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Thomas Ceccon non gareggia a Merano: imprevisto curioso per il campione olimpico dei 100 dorso

