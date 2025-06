nuoto simone cerasuolo e chiara tarantino in evidenza a merano ceccon gareggia nei 50 rana

Si conclude con entusiasmo la seconda giornata del Meeting di Merano, un’occasione imperdibile per ammirare i talenti della Nazionale italiana di nuoto. Tra le star in evidenza, Chiara Tarantino e Simone Cerasuolo hanno dimostrato di essere sulla strada giusta, pronti a dare il massimo in vista dei Mondiali di Singapore. La competizione si fa sempre più avvincente: l’appuntamento ora è con le prossime sfide, cariche di aspettative e adrenalina.

Andata in archivio la seconda e penultima giornata di gare nel Meeting di Merano. La manifestazione è occasione per vedere all’opera alcuni atleti della Nazionale italiana di nuoto, che stanno lavorando per essere pronti in vista dei Mondiali a Singapore di fine luglio. A questo proposito, in considerazione anche dei risultati di ieri, Chiara Tarantino e Simone Cerasuolo hanno fatto vedere una forma discreta, considerato il momento di carico. L’azzurra, dopo aver vinto i 50 stile libero del day-1, si è imposta nei 50 delfino in 27.20, mentre il romagnolo ha fatto la doppietta della rana e nei 50 ha posto il proprio marchio in 27. 🔗 Leggi su Oasport.it