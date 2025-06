Nuoto di fondo Italia d’oro nella staffetta mista degli Europei giovanili a Setubal

con un risultato straordinario: l'oro nella staffetta mista, il prestigioso oro che l’Italia tanto attendeva. In un evento ricco di emozioni e talento, i giovani nuotatori italiani hanno scritto una nuova pagina di gloria, dimostrando che il futuro del nuoto di fondo è brillante e promettente. È stata una vittoria che ha unito passione, dedizione e spirito di squadra, lasciando il segno nel cuore di tutti gli appassionati.

L’oro che mancava. È arrivato nell’ultimata giornata di gare degli Europei giovanili di nuoto di fondo il metallo pregiato per l’Italia, nella competizione delle acque libere di Setubal. La località portoghese, dopo essere stata teatro della tappa di Coppa del Mondo a livello assoluto dove Ginevra Taddeucci si è confermata tra le migliori, ha dato l’opportunità alle nuove leve di mettersi in mostra. Il Bel Paese ha terminato il proprio percorso, dunque, con tre podi: gli argenti di Viola Giraudo nella 10 km femminili e di Ginevra Bagaglini nella 7.5 km donne e per l’appunto l’oro nella staffetta mista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto di fondo, Italia d’oro nella staffetta mista degli Europei giovanili a Setubal

Europei di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “Contenta dell’oro, una gara dura” - Ginevra Taddeucci conquista l'oro agli Europei di Nuoto di Fondo a Stari Grad, dimostrando ancora una volta il suo talento in una gara intensa e challenging.

4x1500 D'ARGENTO L’Italia chiude in bellezza gli Europei di nuoto in acque libere a Stari Grad conquistando l’argento nella 4x1500 con Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri #fondo #acquelibere #azzurri #ope Vai su X

Inarrestabile Taddeucci! La medaglia olimpica del nuoto di fondo continua la sua scia di successi Europei. Taddeucci d'argento nella 10 km. E Oro nella 5 km! Prima due giornate dei campionati europei di nuoto in acque libere a Stari Grad e Italia subito prota Vai su Facebook

Europei nuoto di fondo 2025: l'Italia chiude con l'argento nella staffetta mista, Paltrinieri battuto da Rasovszky nel finale - L'Italia termina la rassegna di Stari Grad (Croazia) con il secondo posto nella staffetta mista 4x1500 metri alle spalle dell'Ungheria. Scrive eurosport.it

Eurojrs a Setubal. La 4x1500 under 19 vince l'oro - La terza e ultima giornata di gare degli europei juniores di nuoto in acque libere a Setubal, in Portogallo, porta all'Italia la prima medaglia d'oro. Segnala federnuoto.it