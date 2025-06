Nunzio Stancampiano | Insultai la redazione di Amici al telefono Per la maestra Celentano ero un arrogante

Nunzio Stancampiano, protagonista di un episodio memorabile ad Amici nel 2021, rivela come una frase detta con arroganza alla redazione abbia rischiato di compromettere il suo rapporto con Alessandra Celentano e Maria De Filippi. Un ricordo che svela il lato più umano e vulnerabile di un ballerino che, tra successo e errori, ha imparato a crescere. Continua a leggere per scoprire come questa esperienza ha segnato il suo percorso.

Nunzio Stancampiano ha ricordato la sua esperienza come ballerino ad Amici nel 2021: da quella volta in cui rispose male alla redazione del programma pensando che fosse uno scherzo al rapporto con Alessandra Celentano e Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

