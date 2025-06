Nunziata | Germania squadra solida con tanta qualità; la nostra forza è la coesione del gruppo

La sfida tra Italia e Germania si avvicina, e Carmine Nunziata, il nostro commissario tecnico, mette in risalto la forza della squadra tedesca: solidità e fisicità. Ma l’Italia Under 21 si distingue per coesione e qualità, pronte a dimostrare il proprio valore. Con entusiasmo e determinazione, gli azzurrini sono pronti ad affrontare questa sfida cruciale, mettendo in campo tutto il loro talento e spirito di gruppo per conquistare la semifinale.

Le parole di Carmine Nunziata, commissario tecnico dell'Italia Under 21, in vista del quarto di finale dell'Europeo contro la Germania Carmine Nunziata ha parlato in conferenza stampa in vista del quarto di finale dell'Europeo Under 21 tra Italia e Germania. Di seguito le sue parole. L'AVVERSARIO – «La Germania è una squadra solida, fisica, che

