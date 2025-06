Nuno Tavares Juve operazione difficile | l’ostacolo che allontana il terzino della Lazio dal trasferimento in bianconero Rivelazione

Nuno Tavares sulla soglia di un possibile trasferimento alla Juventus, ma l’operazione si complica a causa di un ostacolo inatteso: Lotito. La Lazio, desiderosa di cedere il terzino, spinge per un trasferimento all’estero, lasciando la pista bianconera in stand-by. Mentre il mercato continua a muoversi, resta da capire se questa trattativa troverà presto una soluzione favorevole per tutti.

Come riferito dal Corriere dello Sport, al momento non ci sono offerte concrete in casa Lazio per Nuno Tavares. Si era parlato di un interesse dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi, poi smentito dai dirigenti sauditi. Anche un approdo alla Juventus sotto la guida di Tudor, suo ex allenatore al Marsiglia, appare però difficile: il Presidente Lotito, infatti, è restìo a trattare con dirette concorrenti del campionato di Serie A.

