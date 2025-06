nunez il napoli insiste

la dirigenza partenopea abbia scelto Darwin Nunez come il rinforzo chiave per il reparto offensivo, puntando con decisione su un investimento che potrebbe rivoluzionare il gioco del Napoli nella prossima stagione. Con l’interesse ormai concreto, il futuro dell’attaccante uruguaiano si scrive sotto il segno della maglia azzurra, segnando un nuovo capitolo di ambizioni e successi. Resta da capire come il Liverpool valuterà questa possibile cessione, ma intanto…

Darwin Nunez  è in cima alla lista dei desideri del Napoli per il ruolo di centravanti. Il club azzurro ha infatti deciso di puntare forte sull’attaccante uruguaiano in forza al Liverpool. E’ lui quello individuato come profilo ideale per guidare il reparto offensivo nella prossima stagione. Al momento, come riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la società non prenderà in considerazione alternative. Sembra proprio che tutta l’attenzione sia concentrata su Nunez. I contatti con il Liverpool, club proprietario del cartellino, e con l’entourage del giocatore, proseguiranno anche nella prossima settimana. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com