Nunez gli aggiornamenti | la data dei prossimi colloqui col Napoli e come procede la trattativa

Le ultime notizie sul fronte Napoli-Liverpool per Darwin Nunez rivelano un'intensa attività nei contatti tra le due società. I prossimi colloqui sono programmati a breve, con aggiornamenti attesi già nelle prossime ore. La trattativa è complessa e richiede negoziazioni delicate, ma l'interesse di entrambe le parti rimane forte. Restate sintonizzati: nelle prossime settimane potrebbe arrivare la svolta tanto attesa.

Ultim’ora sulla trattativa tra Napoli e Liverpool per Darwin Nunez, ecco quando ci saranno nuovi contatti. La trattativa tra il Napoli ed il Liverpool per Darwin Nunez prosegue. Le ultime ore sono state cruciali per l’avvicinamento del club di Aurelio De Laurentiis a quello britannico, con le due parti che si sono più volte sentite per provare a definire un accordo. Non è facile, poiché le richiese che il Liverpool fa al Napoli non sono banali, e gli azzurri non hanno intenzione di prendere sotto gamba un’operazione così importante per il futuro della rosa di Antonio Conte. Nunez-Napoli: settimana prossima i contatti: la situazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it