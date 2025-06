Nunez al Napoli ecco la prima offerta di Manna | il giocatore spinge

Il sogno di portare Nunez a Napoli prende corpo: il giocatore spinge per il trasferimento, mentre il club azzurro non intende fermarsi. Dopo aver annunciato le importanti acquisizioni di Marianucci e De Bruyne, il Napoli punta a rinforzare ulteriormente l’attacco, dimostrando una determinazione senza precedenti nel mercato estivo. Tra i rumors più caldi, spicca il nome di Nunez, pronto a vestire la maglia partenopea e scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

Sulla trattativa per portare Nunez al Napoli, di fatto, bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento. Il Napoli non vuole fermarsi in sede di calciomercato. Dopo aver ufficializzato sia l’arrivo di Luca Marianucci che, soprattutto, quello di Kevin De Bruyne, il team partenopeo vuole rafforzarsi anche nel reparto offensivo della squadra agli ordini di Antonio Conte. Tra i nomi piĂą chiacchierati intorno al Napoli bisogna sicuramente inserire quello di Darwin Nunez. Oltre a Lorenzo Lucca, infatti, Giovanni Manna sta trattando anche per il giocatore del Liverpool. Proprio sulla trattativa per il centravanti uruguaiano bisogna segnalare una prima offerta del team partenopeo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Nunez al Napoli, ecco la prima offerta di Manna: il giocatore spinge

Darwin Nunez al Napoli, il dettaglio che fa sperare i tifosi azzurri - Il futuro di Darwin Nunez al Napoli sta accendendo le speranze dei tifosi azzurri, grazie a un retroscena che il calciatore stesso ha svelato.

Calciomercato Napoli, le cifre della prima offerta ufficiale per Darwin Nunez: la risposta del Liverpool; Sky: “Contatti tra il Napoli ed il Liverpool per Nunez”; Nunez-Napoli, contatti continui con gli agenti: ecco quando può esserci l’affondo – CdS.

Moretto: "Nunez è la prima scelta di Conte, sì di Darwin al trasferimento! Colloqui in corso, ecco quanto chiede il Liverpool" - Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato che lavora con Fabrizio Romano, ha parlato a ESPN dell'interesse dei partenopei per Darwin Nunez e Sancho: "L'attaccante del Liver ... msn.com scrive

