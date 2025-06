Numero unico di emergenza europeo | online il nuovo sito italiano

Sei pronto a scoprire come funziona il numero unico di emergenza europeo? Il nuovo portale 112.gov.it, online da oggi, offre informazioni chiare e aggiornate in più lingue per garantire una risposta rapida ed efficace in ogni situazione di emergenza. Ricordando il primo test nel 2010 a Varese, questa piattaforma rappresenta un passo avanti nella tutela della sicurezza di tutti.

LECCE – È on line da oggi il nuovo sito 112.gov.it, il portale informativo, multilingue, dedicato al numero unico di emergenza europeo 112: è attivo da oggi per ricordare il 21 giugno 2010, quando fu attivata la prima centrale unica di risposta (Cur) dell'112 a Varese, in Lombardia.

In caso di emergenza, sai chi chiamare? In quasi tutta Italia è attivo il numero unico europeo 112, da usare in caso di: Emergenze sanitarie Incendi Pericoli o segnalazioni urgenti Saperlo è semplice; ricordarlo nel panico è tutta un’altra cosa. #Emer Vai su Facebook

