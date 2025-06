Nucleare Putin | L' Iran ha il diritto di sviluppare tecnologie atomiche L' Aiea non ha prove della loro costruzione

Vladimir Putin ha ribadito che l’Iran ha il diritto di sviluppare tecnologie nucleari civili, sottolineando che finora l’AIEA non ha prove di una costruzione militare. Questa posizione apre nuove prospettive nel dialogo internazionale sul nucleare iraniano, evidenziando l’importanza di rispettare i diritti sovrani e di mantenere un clima di fiducia tra le parti coinvolte. Ma cosa significa davvero per il futuro della regione e della diplomazia globale?

«L'Iran ha il diritto di sviluppare un programma nucleare civile e di utilizzare le tecnologie atomiche per scopi pacifici». Lo ha dichiarato Vladimir Putin in. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Nucleare, Putin: «L'Iran ha il diritto di sviluppare tecnologie atomiche. L'Aiea non ha prove della loro costruzione»

