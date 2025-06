Nucleare iraniano dietrofront dell’Intelligence Usa

Il panorama geopolitico si accende con un colpo di scena: l’intelligence americana torna sui suoi passi riguardo al nucleare iraniano, dopo le dichiarazioni pubbliche di Donald Trump. Tulsi Gabbard, nota per le sue posizioni ferme, cambia marcia e riflette sulle implicazioni di questa svolta. Un episodio che potrebbe riscrivere le carte in tavola nel complesso gioco di potere tra Teheran e Washington, lasciando tutti con il fiato sospeso su cosa accadrà ora.

Tulsi Gabbard fa marcia indietro dopo che Donald Trump ha detto pubblicamente che la National Intelligence ha sbagliato sull'arma nucleare iraniana.

Iran: Cnn, per intelligence Usa Teheran non stava costruendo arma nucleare - Secondo recenti rapporti della CNN, l’intelligence statunitense sostiene che, prima dell’attacco israeliano, Teheran non stava attivamente sviluppando armi nucleari, ma si trovava a circa tre anni dalla possibilità di farlo.

Notte di raid missilistici. Esplosione a Isfahan, dove ha sede sito nucleare - Consiglio di Sicurezza ONU: la Cina sollecita sforzi internazionali per allentare tensione Israele-Iran; A Ginevra l'Ue tratta con Teheran | Nuovi attacchi sull'Iran, Trump: Difficile chiedere a Israele di fermarsi mentre vince; Iran-Israele, missili nella notte. La lite tra Trump e Gabbard: «Teheran può avere l'atomica in pochi mesi.

Usa, Trump contro la direttrice dell'intelligence Gabbard: «Sull'atomica iraniana si sbaglia» - (LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che la sua direttrice dell’intelligence «si è sbagliata» sul programma nucleare dell’Iran. Da msn.com

Israele colpisce ancora il sito nucleare di Isfahan, mentre l'Iran convoca i Paesi islamici - Il sito nucleare iraniano di Isfahan è stato nuovamente preso di mira da Israele all’alba di oggi, secondo quanto riportato dall’agenzia Fars , che cita il vice governatore della provincia. informazione.it scrive