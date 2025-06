Novate Milanese festeggia 25 anni sotto la tenda | sport inclusivo musica e solidarietà il 22 giugno all’oratorio San Carlo

Novate Milanese si prepara a vivere una giornata speciale sotto la grande tenda all’Oratorio San Carlo, il 22 giugno. Un evento che celebra 25 anni di impegno, solidarietà e inclusione grazie al Progetto Gli Sgusciati - La Tenda odv, una realtà che da oltre due decenni promuove sport, musica e solidarietà. Un’occasione per unire comunità, divertimento e valori fondamentali: perché insieme si può fare la differenza.

Novate Milanese si prepara a vivere una giornata all'insegna dell'inclusione, della festa e dell'impegno sociale: domenica 22 giugno l'oratorio San Carlo ospiterà l'evento per celebrare i 25 anni del Progetto Gli Sgusciati - La Tenda odv, una realtà che da oltre due decenni lavora accanto alle.

Festa per i 25 anni di Sotto la tenda con lo sport inclusivo; Memorial Danelli, torneo di baskin ricordando il prof volontario; Gli Sgusciati, il progetto per «uscire dal guscio» lavorando in cucina.

