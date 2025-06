Novara a Lumellogno due mesi di centro estivo grazie a Fondazione Crt

A Lumellogno, l'estate si trasforma in un'avventura spaziale grazie a due mesi di centro estivo "Estate Cosmica", promosso dalla Fondazione CRT. Un'opportunità unica per bambini e adolescenti di esplorare sé stessi, rafforzare i legami con gli altri e scoprire il mondo attraverso giochi, attività psicomotorie, uscite e momenti di socialità . Un'esperienza che promette di lasciarli entusiasti e ricchi di nuove scoperte, pronti a brillare come stelle nel loro percorso di crescita.

A Lumellogno è iniziata una "Estate Cosmica", il centro estivo che coinvolgerĂ per due mesi bambini e adolescenti in attivitĂ basate sulla scoperta di sĂ© stessi, degli altri e del mondo che li circonda passando con momenti di socialitĂ e svago, giochi di gruppo, attivitĂ psicomotorie, gite e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Novara, a Lumellogno due mesi di centro estivo grazie a Fondazione Crt

In questa notizia si parla di: lumellogno - mesi - centro - estivo

Novara, a Lumellogno due mesi di centro estivo grazie a Fondazione Crt; A Lumellogno un’estate “cosmica” grazie a Fondazione Crt; Il grest di Lumellogno apre le iscrizioni. Quest’anno si gioca con Ulisse.

A Lumellogno un’estate “cosmica” grazie a Fondazione Crt - Un’iniziativa che per due mesi coinvolgerà circa 150 bambini e ragazzi ... Segnala lavocedinovara.com

Il centro estivo? Meglio inclusivo - Inoltre ben tre mesi senza relazioni con i coetanei portano i nostri figli a chiudersi ... Secondo vita.it